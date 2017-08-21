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В центре Омска военный грузовик снес светофор
Как стало известно Омскпресс, на перекрестке улиц Омской и Хмельницкого сегодня утром был сбит светофор. Очевидцы сфотографировали на месте происшествия военный грузовик, который, предположительно, был виновником ДТП.
Не каждый день военная хлебовозка сбивает светофор.
– прокомментировал необычное ДТП омич Роман А.
Чуть позже в соцсетях появились и другие фотографии с места события. На них грузовика уже не видно, зато омичи недоумевают, как теперь переходить оживленную магистраль.
По улице Омская снесли светофор на перекрестке, все боятся его переходить.
– пишет велосипедист Артем Д.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу этого происшествия на данный момент не поступало.
Как ранее сообщал Омскпресс, омские предприятия покажут свои достижения на военной выставке в Москве.
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