В центре Омска военный грузовик снес светофор

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В соцсетях опубликованы фотографии с места происшествия.

Как стало известно Омскпресс, на перекрестке улиц Омской и Хмельницкого сегодня утром был сбит светофор. Очевидцы сфотографировали на месте происшествия военный грузовик, который, предположительно, был виновником ДТП.

Не каждый день военная хлебовозка сбивает светофор.

– прокомментировал необычное ДТП омич Роман А.

Чуть позже в соцсетях появились и другие фотографии с места события. На них грузовика уже не видно, зато омичи недоумевают, как теперь переходить оживленную магистраль.

По улице Омская снесли светофор на перекрестке, все боятся его переходить.

– пишет велосипедист Артем Д.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу этого происшествия на данный момент не поступало.

Как ранее сообщал Омскпресс, омские предприятия покажут свои достижения на военной выставке в Москве.