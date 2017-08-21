В Октябрьском округе открывают специализированный МФЦ

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Новый офис многофункционального центра госуслуг по улице 3-й Железнодорожной №13 будет специализироваться на услугах Росреестра и Кадастровой палаты.

Новый офис многофункционального центра госуслуг по улице 3-й Железнодорожной №13 в Октябрьском округе Омска будет специализироваться на услугах Росреестра и Кадастровой палаты. Открытие МФЦ состоится уже завтра — 22 августа.

Всего в регионе работает 151 офис МФЦ в каждом районе области и каждом административном округе Омска. Кроме того, для жителей сельской местности раотают специализированные территориально-обособленные структурные подразделения МФЦ, а в отдаленные места регулярно приезжает мобильный офис МФЦ. Сейчас омичи и жители области имеют доступ к более чем 220 видам услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

Напомним, омский регион стал лидером по использованию госуслуг в Сибири. В рейтинге регионов, где лучше всего реализуются майские указы Президента РФ в сфере госуправления Омск и область заняли первое место в СФО и 7 место — в целом по России.



