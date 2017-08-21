Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
21
августа
пн
Вечер +18
Ночь +14
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.20 59.33
EUR69.35 69.65
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

НовостиОбщество в Омске

В Октябрьском округе открывают специализированный МФЦ

В Октябрьском округе открывают специализированный МФЦ
Источник картинки
Новый офис многофункционального центра госуслуг по улице 3-й Железнодорожной №13 будет специализироваться на услугах Росреестра и Кадастровой палаты.
21.08.2017 14:33
Поделиться:

Новый офис многофункционального центра госуслуг по улице 3-й Железнодорожной №13 в Октябрьском округе Омска будет специализироваться на услугах Росреестра и Кадастровой палаты. Открытие МФЦ состоится уже завтра — 22 августа.

Всего в регионе работает 151 офис МФЦ в каждом районе области и каждом административном округе Омска. Кроме того, для жителей сельской местности раотают специализированные территориально-обособленные структурные подразделения МФЦ, а в отдаленные места регулярно приезжает мобильный офис МФЦ. Сейчас омичи и жители области имеют доступ к более чем 220 видам услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

Напомним, омский регион стал лидером по использованию госуслуг в Сибири. В рейтинге регионов, где лучше всего реализуются майские указы Президента РФ в сфере госуправления Омск и область заняли первое место в СФО и 7 место — в целом по России.

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 87
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: госуслуги, сфо, омск, омская область, мфц

Читайте также:

Изображение

Омский микроминиатюрист сделал самый маленький спиннер

Анатолий Кононенко создал восьмимиллиметровый спиннер, которым могут воспользоваться только насекомые.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

Омичи могут принять участие в фотоконкурсе #отдыхаемвРоссии

Омичи могут принять участие в фотоконкурсе #отдыхаемвРоссии

303 просмотров, комментировать
Дети Омска проиллюстрируют сказки Алтайского края

Дети Омска проиллюстрируют сказки Алтайского края

253 просмотров, комментировать
ОмскВодоканал обновит систему канализации

ОмскВодоканал обновит систему канализации

286 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В центре Омска военный грузовик снес светофор

В центре Омска военный грузовик снес светофор

84 просмотров, комментировать
В Омске спасатели извлекают водителя «Нивы» после лобового столкновения

В Омске спасатели извлекают водителя «Нивы» после лобового столкновения

235 просмотров, комментировать
Неадекватный омич грозился спрыгнуть с арки возле церкви

Неадекватный омич грозился спрыгнуть с арки возле церкви

176 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

4924 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3524 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Аслаханов Асламбек Ахмедович
Аслаханов Асламбек Ахмедович

// На омские состязания по самбо приедет советник президента России

Все упоминания (17)

Савостьянов Сергей Васильевич
Савостьянов Сергей Васильевич

// В Омске обсудили перспективы и проблемы регионального туризма

Все упоминания (4)

Черданцев Сергей Михайлович
Черданцев Сергей Михайлович

// Омская драма приготовила детям новогоднего Винни-Пуха

Все упоминания (4)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

Отечество
Отечество

// Утренний кофе

Все упоминания (6)

Зеленый остров
Зеленый остров

// В День города на Иртыше пройдет регата

Все упоминания (226)

Прокуратура Омской области
Прокуратура Омской области

// Выпавшим в Омске странным белым порошком занялась прокуратура

Все упоминания (309)

Управление ГИБДД полиции МВД России по Омской области
Управление ГИБДД полиции МВД России по Омской области

// 4 жителя Омской области погибли в ДТП под Тюменью

Все упоминания (1645)

Омская Химическая Компания
Омская Химическая Компания

// Омскому банкроту простили миллиардный долг

Все упоминания (53)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии

Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии

158 просмотров, комментировать
Астрономы обнаружили второй спутник Земли

Астрономы обнаружили второй спутник Земли

694 просмотров, комментировать
Работников отелей в Турции обучат русскому языку

Работников отелей в Турции обучат русскому языку

165 просмотров, комментировать
В 2020 году NASA отправит очередную экспедицию на Марс в поисках жизни

В 2020 году NASA отправит очередную экспедицию на Марс в поисках жизни

314 просмотров, комментировать
Хакеры требуют от HBO 6 млн долларов за финальную серию 7 сезона «Игры Престолов»

Хакеры требуют от HBO 6 млн долларов за финальную серию 7 сезона «Игры Престолов»

253 просмотров, комментировать
Аналитики рассказали, чем угрожает Украине отказ МФБ от гривны

Аналитики рассказали, чем угрожает Украине отказ МФБ от гривны

706 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

1737 просмотров, комментировать
Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

1717 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1715 просмотров, комментировать 1
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик