В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

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Синоптики Обь-Иртышского Гидрометцентра составили предварительный прогноз погоды на сентябрь, который вряд ли сильно обрадует жителей региона. Средняя температура воздуха в Омске и области составит от +6 до +9°С, что ниже принятой нормы примерно на два градуса.

Большую часть месяца ночные температуры будут составлять +8…+13°С, дневные +13…+18°С. Однако, похолодание ожидается с 6 по 10 сентября, когда столбик термометра опустится ночью до +1…+6°С , днем до +7…+12°С, а также с 16 по 20 сентября и в конце месяца, когда температура снизится до -2…+3°С ночью и до +5…+10°С днем.

Осадки прогнозируют хоть и частые, но в пределах нормы. В отдельные дни первой и третьей декад, а также в большинстве дней второй декады прогнозируются дожди с грозами. Больше всего дождей ожидается в середине месяца, а во второй половине сентября в регионе возможен мокрый снег.

А вот на конец августа ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» выпустило штормовое предупреждение. 22-28 августа местами по южной половине Омской области (Черлак, Русская Поляна) ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных лесными и степными пожарами.