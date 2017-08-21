Главе Знаменского района Омской области купят иномарку за полтора миллиона рублей

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Предыдущий глава района был приговорен к 3,5 годам колонии за получение коррупционным путем Toyota Camry.

Как стало известно Омскпресс, администрация Знаменского муниципального района официально объявила аукцион на поставку автомобиля для главы района. Это должна быть леворулая легковушка не дороже 1,49 миллионов рублей, 2017 года выпуска, сообщается на сайте «Госзакупки».

За новый автомобиль, на котором будет ездить глава администрации Александр Онуфриев, заплатят из местного бюджета.

Напомним, что в прошлом году Знаменская администрация оказалась в центре коррупционного скандала. Тогда экс-глава администрации Василий Дюборев был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима за полученную коррупционным путем «Тойоту» стоимостью полтора миллиона.

Дюборев В.И., находясь в с. Знаменское Знаменского района, действуя умышленно из корыстных побуждений, за оказание со своей стороны содействия ООО «Ресурс» в погашении задолженности за теплоснабжение, договорился со своим знакомым Л., выступающим в интересах принадлежащей тому организации ООО «Ресурс», оказать услугу имущественного характера по приобретению нового автомобиля «Тойота Камри», стоимостью 1 448 000 рублей, и передаче его Дюбореву В.И. безвозмездно для использования в личных и служебных целях, а также предоставить в дальнейшем Дюбореву В.И. иные имущественные права на данный автомобиль, предполагающие возможность распоряжаться данным автомобилем, как собственным.

– приводится приговор суда на сайте rospravosudie.com.

Купят ли новому главе такую же «Тойоту» или другой автомобиль, выяснится в ближайшее время.