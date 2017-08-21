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На Герцена в сторону Амурского поселка движение затруднено.

В Омске спасатели извлекают водителя «Нивы» после лобового столкновения

На ул. Герцена возле заправки "Топ-лайн" произошло лобовое столкновение «Мерседеса» с «Нивой». Очевидцы в соцсетях выложили фотографии аварии, произошедшей около часа назад в центре Омска.

Серьезная авария на Герцена возле «Топ-лайна». Работают спасатели, скорая. Машины сильно повреждены, в Ниве зажат человек, состояние и количество пострадавших автору неизвестно. В сторону Амура пробка.

– пишет омич Жанат Б.

По словам очевидцев, виновником аварии был грузовик «Исудзу», который при выезде на повороте в районе роддома №1 не пропустил «Мерседес».

От Шато выезжал грузовик направо в сторону центра и перекрыл обе полосы. Ну

Ниве деваться было некуда - или в грузовик или на встречку. Но похоже скорость была нехилая.

– рассказал Сергей К.

Как стало известно Омскпресс, на месте происшествия работают спасатели и медики. Водитель «Нивы» зажат в автомобиле, возможно, он погиб.

В сторону Амурского поселка движение затруднено. Официальных данных о ДТП на данный момент не поступало.