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В Омской области мужчина зарезал экс-супругу и ее сожителя и кинулся под поезд
В субботу, 19 августа, в Таврическом районе Омкой области сельчане заметили около одного из домов окровавленного мужчину – сожителя хозяйки жилища. Бдительные жители вызвали на место чп скорую. Однако медикам на момент приезда оставалось только констатировать смерть местного жителя.
Позже в доме полиция обнаружила женщину с многочисленными ножевыми ранениями. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии находится в Таврической ЦРБ.
В убийстве стражи порядка заподозрили экс-супруга раненой женщины. Как рассказали друзья семьи, 43-летний мужчина не мог смириться с тем, что у бывшей жены наладилась личная жизнь. Он неоднократно угрожал убить счастливую пару.
Как выяснилось, в субботу он ворвался в дом экс-супруги, зарезал ее сожителя и нанес многочисленные удары ножом самой женщине. Затем фигурант сел в такси, на котором приехал, и скрылся.
Как пишет Ом1 со ссылкой на сотрудника Следственного комитета, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Однако сегодня ночью, 21 августа, было найдено тело подозреваемого – мужчина, работавший железнодорожником, кинулся под поезд.
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