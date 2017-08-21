Родители погибшего при обрушении казармы курсанта требуют наказать строителей

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Родственники солдата, который погиб два года назад при обрушении казармы в Светлом, направили обращение генеральному прокурору России.

Родственники солдата, который погиб два года назад при обрушении казармы в Светлом, направили обращение генеральному прокурору России и записали видеообращение, в котором просят наказать наконец настоящих виновников трагедии и не привлекать к ответственности полковника Олега Пономарёва, который просто пытался спасти своих курсантов от замерзания.

Семья из Омска, потерявшая в июле 2015 при обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ сына, требует, чтобы настоящие виновные — строители казармы, выплатили потерпевшим компенсации за причинённый моральный вред.

Напомним, обрушение казармы в 242-м учебном центре ВДВ произошло в июле 2015 года. В результате трагедии погибли 24 человека и ещё около 20 получили травмы различной степени тяжести.