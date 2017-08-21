26 омских сирот получили ключи от новых квартир

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26 бывших выпускников детских домов Омска и области получили в агусте ключи от новых квартир. С начала этого года детям-сиротам предоставлено уже 123 квартиры. До конца года региональным министерством имущества планируется приобрести на открытых электронных аукционах и предоставить очередникам еще около 100 квартир.

В этом месяце сироты получили квартиры в новостройках на улицах Верхнеднепровская, 10-я Чередовая, 28-я Северная, 2-я Поселковая, 3-я Любинская и на Сибирском проспекте. Квартиры предоставлены по договору специализированного найма сроком на пять лет. По истечении этого срока, если подопечные смогут адаптироваться к новым жизненным условиям, с ними будут заключены договоры социального найма.

Как сообщают в министерстве имущества Омской области, в 2017 году предусмотрены ассигнования из федерального и областного бюджетов на приобретение квартир лицам, оставшимся без попечения родителей, в объеме 307,6 млн рублей. Это позволяет приобрести не менее 205 квартир. А за счет экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам торгов, планируется приобретение дополнительных квартир.