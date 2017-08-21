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Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии
Сегодня стало известно, что на международной промышленной выставке в Дамаске едва не пострадал экс-омич Сергей Бабурин. По счастливой случайности, за несколько минут до обстрела российский политик вышел из здания и отправился на встречу с министром туризма Сирии Бишером Аль-Язиджем.
Во время обстрела снаряд упал у главного входа, сообщает ТАСС. В результате обстрела погибли четыре посетителя выставки, еще четверо получили ранения.
Сергей Бабурин – известный политик и юрист, значительная часть жизни которого прошла в Омске.
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