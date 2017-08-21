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НовостиДТП

Под Омском водитель «шестерки» сбил дорожников и скрылся с места ДТП

Под Омском водитель «шестерки» сбил дорожников и скрылся с места ДТП
Источник картинки
Злоумышленником оказался 25-летний мужчина. Сейчас он задержан.
21.08.2017 12:55
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Сегодня, 21 августа, около 7:00 часов утра в полицию сообщили о ДТП с участием пешеходов на трассе Омск-Муромцево.

Как установили прибывшие на место случившегося полицейские, водитель «шестерки», двигавшийся в сторону Муромцево, на 36-ом километре сбил двоих дорожных рабочих. С места аварии виновник скрылся.

Пострадавших мужчин 1992 и 1976 годов рождения доставили в больницу.

По данным областного УМВД, за рулем легкового авто был 25-летний мужчина, которого задержали по месту жительства. На него завели 2 административных делопроизводства.

Фото: УМВД России по Омской области.

Автор: Анна Гапошина
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