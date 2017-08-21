В Омске открылась школа для больных с болезнью Паркинсона

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В областном клиническом диагностическом центре состоялось первое занятие в рамках школы для пациентов с болезнью Паркинсона.

В областном клиническом диагностическом центре состоялось первое занятие в рамках школы для пациентов с болезнью Паркинсона. Здесь больными будут заниматься опытные омские неврологи. В первом ознакомительном занятии приняли участие пациенты и их родственники.

На первой встрече пациентам и их родственникам рассказали общие сведения о болезни, поддерживающем лечении, методах борьбы, а также о возможностях и перспективах. Врачи уверены, что болезнь Паркинсона — это не приговор, с таким диагнозом можно жить и вести полноценный образ жизни, если регулярно наблюдаться у врача и следовать всем рекомендациям.

В дальнейшем в школе для пациентов с болезнью Паркинсона на базе Диагностического центра будут разучивать комплексы специальной физкультуры, дыхательной гимнастики, а также запланированы когнитивные занятия, направленные на улучшение памяти.

Напомним, болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин.

Для болезни Паркинсона характерны 4 двигательных нарушения: тремор, гипокинезия, мышечная ригидность, постуральная неустойчивость, а также иногда вегетативные и психические расстройства. Своим названием болезнь Паркинсона обязана французскому неврологу Жану Шарко. Он предложил назвать её в честь британского врача и автора «Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона, чей труд не был должным образом оценён при жизни.

Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.