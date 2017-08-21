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24-летний житель Омской области получил «условно» за поджог соседского сена
Тарский городской суд Омской области поставил точку в деле мстительного юноши, который сжег сено своего односельчанина. Как выяснило следствие, 24-летний житель села Заливино после конфликта с односельчанином пробрался со спичками к стогам своего врага. В результате поджога сгорело 67 рулонов сена.
Как стало известно Омскпресс, в суде поджигатель признал свою вину полностью. Он был приговорен к лишению свободы условно на срок 15 месяцев. Также он обязан возместить материальный ущерб односельчанину. Сожженное сено суд оценил в 73 000 рублей.
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