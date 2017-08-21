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Омские предприятия покажут свои достижения на военной выставке в Москве
Омские военно-промышленные предприятия покажут свои достижения на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» в Москве. Форум, организованный Минобороны РФ, пройднт в Подмосковье, на территории КВЦ «Патриот». Общая площадь экспозиций составит там более 30 гектаров.
Тысячи посетителей смогут ознакомиться с последними достижениями в области высоких технологий и перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере.
– цитирует обращение министра обороны РФ Сергея Шойгу к участникам и гостям форума официальный сайт rusarmyexpo.ru.
Среди участников выставки свои достижения покажут и омские предприятия: Омский завод транспортного машиностроения, Научно-исследовательский институт приборостроения, завод «Иртыш», радиозавод имени А. С. Попова и «Омсктрансмаш». Так, в прошлом году АО «Омсктрансмаш» изготовил опытный образец плавающего гусеничного транспортера для поисково-спасательных задач.
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Также отмечена работа 33-летнего омича под названием «Хайп».Читать далее →
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