Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

Выставка военных достижений «Армия-2017» начнется в столице завтра и обещает стать рекордной по количеству участников.

Омские предприятия покажут свои достижения на военной выставке в Москве

Омские военно-промышленные предприятия покажут свои достижения на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» в Москве. Форум, организованный Минобороны РФ, пройднт в Подмосковье, на территории КВЦ «Патриот». Общая площадь экспозиций составит там более 30 гектаров.

Тысячи посетителей смогут ознакомиться с последними достижениями в области высоких технологий и перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере.

– цитирует обращение министра обороны РФ Сергея Шойгу к участникам и гостям форума официальный сайт rusarmyexpo.ru.

Среди участников выставки свои достижения покажут и омские предприятия: Омский завод транспортного машиностроения, Научно-исследовательский институт приборостроения, завод «Иртыш», радиозавод имени А. С. Попова и «Омсктрансмаш». Так, в прошлом году АО «Омсктрансмаш» изготовил опытный образец плавающего гусеничного транспортера для поисково-спасательных задач.