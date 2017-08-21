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Неадекватный омич грозился спрыгнуть с арки возле церкви
Сегодня утром, 21 августа, в группе «Омск live» Вконтакте появилась запись о странном происшествии, произошедшем около одной из городских церквей.
Как рассказывают очевидцы, парень, явно в неадекватном состоянии, залез на арку ворот, держался за крест и угрожал спрыгнуть, если к нему кто-либо подойдет.
При этом, со слов автора поста, вокруг было безлюдно. Также очевидец предположил, что парень был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Дебошира с арки сняли полицейские.
Фото: группа «Омск live» Вконтакте.
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