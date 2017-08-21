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НовостиОбщество в Омске

Пять омских дворов уже отремонтировали

Пять омских дворов уже отремонтировали
Всего предстоит привести в порядок 186 дворовых территорий до 15 сентября.
21.08.2017 12:45
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В Кировском административном округе уже отремонтировали пять дворов. В этом же округе осталось привести в порядок еще 29 дворовых территорий. Также 34 двора благоустроят в Ленинском округе, 31 – в Советском, 39 – в Октябрьском. Больше всего обновлений произойдет в Центральном округе. Там комфортная среда появится в 48-ми дворах.

Как уже писал Омскпресс, всего по федеральной программе формирования комфортной городской среды выделено 100 млн рублей. примерно по 20 млн рублей на каждый округ города. Таким образом, отмечает пресс-служба омской мэрии, получается, что количество отремонтируемой площади будет одинаковым во всех округах.

Наша главная задача, чтобы позитивные изменения в городской среде коснулись как можно большего количества омичей. Сегодня мы находимся только в самом начале большого пути, потому что федеральная программа, в рамках которой мы работаем, рассчитана на пять лет,

— отмечает исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Проверять качество выполненных работ будут специалисты «Омский СоюзДорНИИ», а также жители и представители администрации каждого округа Омска.

 Стоит добавить, что на сегодняшний день работы по созданию комфортной среды ведутся в 77-ми дворах.

Автор: Мария Ильченко
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