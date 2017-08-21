В Омске поезд Хабаровск-Москва насмерть сбил подростка

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Следователи выясняют, что ребенок из благополучной семьи делал на рельсах.

Правоохранители расследуют подробности трагедии, произошедшей перед выходными. 14-летний мальчик из благополучной семьи был насмерть сбит пассажирским поездом, следовавшим по транссибирской магистрали из Хабаровска в столицу.

Инцидент произошел 18 августа около 19:00. Поезд «Хабаровск-Москва» наехал на подростка, оказавшегося на рельсах в районе узловой железнодорожной станции «Карбышево 1». От полученных травм мальчик скончался на месте, поезд был задержан. Что делал ребенок на рельсах и другие обстоятельства происшествия выясняет следствие.