38-летний омич убил мать ударом в сердце

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Сегодня стали известны подробности жестокого убийства, произошедшего 16 августа в одной из многоэтажек на улице Берко Цемента. 38-летний безработный омич жил вместе со своей 68-летней матерью. Вечером в среду ему захотелось выпить, и он стал требовать у матери денег на поход в магазин за алкоголем. Когда пенсионерка сказала, что у нее нет денег, рассвирепевший сын схватил шахматную доску и ударил мать доской по голове. Затем он стукнул ее кулаком в грудь.

Женщина смогла выйти из квартиры и пожаловаться соседям на избиение. Они вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшую. В больнице от полученных травм она скончалась.

Как показало вскрытие, смерть пенсионерки наступила от ушиба сердца. Ее сын задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает областное управление Следственного комитета РФ.