Новости → Происшествия в Омске
38-летний омич убил мать ударом в сердце
Сегодня стали известны подробности жестокого убийства, произошедшего 16 августа в одной из многоэтажек на улице Берко Цемента. 38-летний безработный омич жил вместе со своей 68-летней матерью. Вечером в среду ему захотелось выпить, и он стал требовать у матери денег на поход в магазин за алкоголем. Когда пенсионерка сказала, что у нее нет денег, рассвирепевший сын схватил шахматную доску и ударил мать доской по голове. Затем он стукнул ее кулаком в грудь.
Женщина смогла выйти из квартиры и пожаловаться соседям на избиение. Они вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшую. В больнице от полученных травм она скончалась.
Как показало вскрытие, смерть пенсионерки наступила от ушиба сердца. Ее сын задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает областное управление Следственного комитета РФ.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске водитель сбил щенка на глазах ребенка и уехал
У Омска появился собственный супергерой
Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Астрономы обнаружили второй спутник Земли
Работников отелей в Турции обучат русскому языку
Смог повышает выработку гормона стресса у детей
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»