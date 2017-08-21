Омский микроминиатюрист сделал самый маленький спиннер

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В точности как настоящий, только в несколько раз меньше. Самый маленький спиннер в мире сделал микроминиатюрист из Омска Анатолий Кононенко.

Игрушка находится в рабочем состоянии. Но из-за своего размера - 8 миллиметров в диаметре– в нее могут поиграть только насекомые, сообщает Om1.ru.

Издание отмечает, что миниатюрный спиннер состоит из сплавов тяжелых металлов. Золочение и серебрение.

Фото: Om1.ru, Анатолий Кононенко