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Омский микроминиатюрист сделал самый маленький спиннер
В точности как настоящий, только в несколько раз меньше. Самый маленький спиннер в мире сделал микроминиатюрист из Омска Анатолий Кононенко.
Игрушка находится в рабочем состоянии. Но из-за своего размера - 8 миллиметров в диаметре– в нее могут поиграть только насекомые, сообщает Om1.ru.
Издание отмечает, что миниатюрный спиннер состоит из сплавов тяжелых металлов. Золочение и серебрение.
Фото: Om1.ru, Анатолий Кононенко
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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