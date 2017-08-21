В Омске Росгосстрах отказался платить за утопленный в унитазе смартфон

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Мировой суд Кировского округа Омска расмотрел иск омича против крупнейшей страховой компании России. Он хотел добиться выплаты компенсации за поломанный смартфон, которую отказались выплатить в «Росгосстрахе».

Как стало известно Омскпресс, смартфон омич купил в подарок супруге, работающей в одном из вузов города. При покупке он застраховал девайс от всех рисков по полису «Росгоссстраха». И скоро, как казалось истцу, страховой случай произошел: прямо на рабочем месте у супруги со стола украли смартфон. О краже была уведомлена полиция и учащиеся вуза. После этого улику нашли в унитазе одного из вузовских туалетов. Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело, а страховая компания - выплачивать возмещение.

Я убежден, что это 100% страховой случай, а отказ страховой компании не выдерживает никакой критики. В данном случае, сначала смартфон был похищен (это самостоятельный страховой случай), а потом был поврежден воздействием жидкости. Есть признаки вероятности и случайности события, которые определил законодатель. Я понимаю, в страховании сейчас не лучшие времена и страховщики стараются экономить на выплатах. Но не надо забывать, что страховые выплаты – их прямая обязанность и суть их бизнеса.

– приводит мнение кандидата юридических наук Алексея Алгазина bk55.

Однако суд не удовлетворил иск и оставил омича без выплаты.