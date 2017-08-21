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НовостиОбщество в Омске

У Омска появился собственный супергерой

У Омска появился собственный супергерой
Источник картинки
Вчера по улицам Омска разгуливал «супергерой» в костюме, присущем супергероям из комиксов. В соцсетях фото «супергероя» вызвало бурные обсуждения и шутки.
21.08.2017 11:12
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Вчера по улице Маяковского в Омске разгуливал «супергерой» в костюме, присущем супергероям из комиксов. В соцсетях фото «супергероя» вызвало бурные обсуждения и шутки. Косплеер однозначно поднял настроение перед рабочей неделей всем омичам.

Пипец в нашем городе
походу ему тут точно пипец,

— с такими словами фотографию выложили в сообществе «Типичный Омск»

Костюм «супергероя» напоминал костюм героя комиксов и фильмов по прозвищу «Пипец». Но некоторые пользователи соцсетей приняли его за персонажа телесериала Power Rangers, другие посчитали, что это «Зеленый шершень». При этом, сторонники мнения, что это «Пипец», ждут скорейшего появления на улицах города и его напарницы «Убивашки». 

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 111
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