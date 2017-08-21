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«Сибирский хлеб» заплатит 50 тыс руб за дискриминацию
Прокуратура Омска привлекла к административной ответственности ОАО «Сибирский хлеб», в котором соискательнице отказали по причине того, что ее место жительства находится далеко от предприятия. Мировой судья согласился с прокуратурой и назначил организации наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
В апреле этого года казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Ленинского округа Омска» направило жительницу Омска в ОАО «Сибирский хлеб» для трудоустройства на вакантную должность диспетчера. Но женщине на предприятии отказали по причине отдаленности ее места жительства.
Омичка обратилась в прокуратуру, которая нашла в действиях ОАО «Сибирский хлеб» нарушения ст. 37 Конституции РФ и ст. 3 Трудового кодекса РФ. Мировой судья судебного участка № 47 в Кировском судебном районе признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время судебное решение в законную силу еще не вступило.
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