Новости → Происшествия в Омске
Полиция задержала в Ялте подозреваемого в развращении 10-летней омички
Недавно в полицию обратилась мама 10-летней омички, со слов которой, неизвестный мужчина через Интернет совращает ее дочь.
Стражи порядка установили, что злоумышленник в настоящее время находится в Крыму и выехали на территорию республики в служебную командировку. В городе Ялта совместно с сотрудниками местных правоохранительных органов полицейские задержали подозреваемого.
Им оказался 26-летний мужчина, сообщили в областном УМВД. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
По данным омского следкома, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.
Фото: УМВД России по Омской области.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске водитель сбил щенка на глазах ребенка и уехал
У Омска появился собственный супергерой
Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Астрономы обнаружили второй спутник Земли
Работников отелей в Турции обучат русскому языку
Смог повышает выработку гормона стресса у детей
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»