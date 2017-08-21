Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Ice2 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.0 Mobile Safari/537.36 YandexSearch/6.53

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Полиция задержала в Ялте подозреваемого в развращении 10-летней омички

Недавно в полицию обратилась мама 10-летней омички, со слов которой, неизвестный мужчина через Интернет совращает ее дочь.

Стражи порядка установили, что злоумышленник в настоящее время находится в Крыму и выехали на территорию республики в служебную командировку. В городе Ялта совместно с сотрудниками местных правоохранительных органов полицейские задержали подозреваемого.

Им оказался 26-летний мужчина, сообщили в областном УМВД. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По данным омского следкома, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.

Фото: УМВД России по Омской области.