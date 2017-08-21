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НовостиПроисшествия в Омске

Полиция задержала в Ялте подозреваемого в развращении 10-летней омички

Полиция задержала в Ялте подозреваемого в развращении 10-летней омички
Источник картинки
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
21.08.2017 11:03
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Недавно в полицию обратилась мама 10-летней омички, со слов которой, неизвестный мужчина через Интернет совращает ее дочь.

Стражи порядка установили, что злоумышленник в настоящее время находится в Крыму и выехали на территорию республики в служебную командировку. В городе Ялта совместно с сотрудниками местных правоохранительных органов полицейские задержали подозреваемого.

Им оказался 26-летний мужчина, сообщили в областном УМВД. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По данным омского следкома, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.

Фото: УМВД России по Омской области.

Автор: Анна Гапошина
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