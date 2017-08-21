В Омской области пожарные спасли Mitsubishi Pajero стоимостью более миллиона рублей

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В Усть-Ишимском районе Омской области пожарные спасли джип Mitsubishi Pajero стоимостью 1,3 миллиона рублей. Сообщение о пожаре на частной территории поступило спасателям вчера в 19:38. Когда они приехали, во дворе полыхали сарай, навес и гараж, в котором стоял дорогой джип.

Спасателям удалось вытащить иномарку из гаража, а уже в 19:46 локализовать пожар. Полностью ликвидировано возгорание было в 20:30. Над тушением горящих хозяйственных построек работали 5 спасателей на трех спецмашинах, сообщает ГУ МЧС по Омской области.

Как стало известно Омскпресс, по предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания. Хозяйственные постройки спасти не удалось, сумма ущерба устанавливается.