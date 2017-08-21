Прокуратура выявила антисанитарию в семи детских лагерях Омской области

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В Большеуковском районе детям не хватало мыла и полотенец, а есть приходилось из побитой посуды.

Прокуратура Большеуковского района Омской области проверили детские летние лагеря, и осталась недовольна результатами проверки. В ходе проверки правоохранителями были выявлены нарушения прав несовершеннолетних и законодательства об образовании. В школах, где работали летние лагеря дневного пребывания, ответственные лица не смогли организовать питание детей в соответствии с нормами.

Так, в МБОУ «Аевская СОШ» неправильно хранились суточные пробы блюд, отсутствовали контейнеры для сбора использованной посуды, использовались тарелки и бокалы с отбитой эмалью.

– сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Как стало известно Омскпресс, подобные проблемы были еще в шести учреждениях. Особо отличилась Белогривская СОШ. Там детям не хватало мыла и полотенец, в столовой отсутствовало меню, а повара использовали некачественные разделочные доски.

Прокурор Большеуковского района внес начальникам семи образовательных организаций представления, а четырех из них привлек к дисциплинарной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее Омскпресс сообщал, что по словам чиновницы городского департамента образования в детских садах нет денег даже на туалетную бумагу.