Новости → Общество в Омске
Прокуратура выявила антисанитарию в семи детских лагерях Омской области
Прокуратура Большеуковского района Омской области проверили детские летние лагеря, и осталась недовольна результатами проверки. В ходе проверки правоохранителями были выявлены нарушения прав несовершеннолетних и законодательства об образовании. В школах, где работали летние лагеря дневного пребывания, ответственные лица не смогли организовать питание детей в соответствии с нормами.
Так, в МБОУ «Аевская СОШ» неправильно хранились суточные пробы блюд, отсутствовали контейнеры для сбора использованной посуды, использовались тарелки и бокалы с отбитой эмалью.
– сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.
Как стало известно Омскпресс, подобные проблемы были еще в шести учреждениях. Особо отличилась Белогривская СОШ. Там детям не хватало мыла и полотенец, в столовой отсутствовало меню, а повара использовали некачественные разделочные доски.
Прокурор Большеуковского района внес начальникам семи образовательных организаций представления, а четырех из них привлек к дисциплинарной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Ранее Омскпресс сообщал, что по словам чиновницы городского департамента образования в детских садах нет денег даже на туалетную бумагу.
Читайте также:
В Омске Венедиктов сфотографировался с выступившим против «Эха Москвы» пикетчиком
Это произошло после встречи столичного медиаменеджера с омскими журналистами.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омская мэрия купит на Новый год оленей за 335 тыс руб
У Омска появился собственный супергерой
Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Новости компаний
Астрономы обнаружили второй спутник Земли
Работников отелей в Турции обучат русскому языку
Смог повышает выработку гормона стресса у детей
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»