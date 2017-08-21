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Это предпоследний объект ремонта дорог в городе, который был запланирован на 2017 год.

Раньше срока в Омске завершили ремонт дороги по проспекту Мира

С опережением графика в Омске завершили ремонт участка дороги по проспекту Мира от улицы Доковской до Полевой. Второй слой асфальта был уложен специалистами ООО «СтройСервис».

Обновление дорожного покрытия участка между улицами Доковской и Полевой выполнялось с применением технологии холодного ресайклинга. Как поясняет пресс-служба горадминистрации, с помощью ресайклера старое покрытие перерабатывалось на месте. В него добавили различные полимерные материалы и создали основание для дорожного полотна. После этого положили два слоя асфальта.

Качество ремонта проверят специалисты СибАДИ. После их положительного заключения будет дано добро на нанесение необходимой дорожной разметки — это финальная стадия работ,

— отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Стоит добавить, что объект на проспекте Мира стал 32 из списка 33 дорог, которые планировалось отремонтировать в 2017 года по программе «Безопасные и качественные дороги». К 1 сентября должна быть отремонтирована последняя дорога - улица 3-я Транспортная. По информации департамента городского хозяйства, на объекте уже уложили первый слой асфальта. Работы ведут специалисты ООО «СПК «Дорстрой».