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4 жителя Омской области погибли в ДТП под Тюменью

Вчера, 20 августа, около 17:00 часов на дороге Голышманово-Аромашево под Тюменью произошло страшное ДТП.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на областную ГИБДД, при повороте водитель «КАМАЗа» в нарушение правил дорожного движения не пропустил автомобиль «Тойота Платц», ехавший по «встречке».

В результате аварии на месте погибли 4 жителя Омской области: 40-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, 71-летний мужчина, 18-летний парень и 7-летний мальчик. Водитель большегруза отделался легкими травмами.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.