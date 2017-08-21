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4 жителя Омской области погибли в ДТП под Тюменью
Вчера, 20 августа, около 17:00 часов на дороге Голышманово-Аромашево под Тюменью произошло страшное ДТП.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на областную ГИБДД, при повороте водитель «КАМАЗа» в нарушение правил дорожного движения не пропустил автомобиль «Тойота Платц», ехавший по «встречке».
В результате аварии на месте погибли 4 жителя Омской области: 40-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, 71-летний мужчина, 18-летний парень и 7-летний мальчик. Водитель большегруза отделался легкими травмами.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.
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