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В Омске художница получила премию 75 000 за «Двойной автопортрет»
В выставочном зале омского Дома художника завершилась выставка произведений современного искусства «Омск: здесь и сейчас. 2017. Тайна жизни». Она была продолжением проекта «Мой город. 300» и объединила лучших городских художников, фотографов, архитекторов и дизайнеров. А лучших из лучших наградили на торжественной церемонии в прошлую пятницу.
Как стало известно Омскпресс, художница Марина Усова получила премию размером 75 000 рублей за «Двойной автопортрет». На холсте запечатлены женщина и девочка с настолько похожими лицами, что кажется, будто это один человек. Эта работа признана лучшим произведением конкурса.
В номинации «Живопись» первое место занял Евгений Дорохов за абстракцию «Энергия жизни». Он получил премию 50 000 рублей. На третьем месте оказался 33-летний омский художник Андрей Крюков за работу «Хайп». На его полотне силуэт человека украшен настоящими очками с зеркальными стеклами, в которые можно заглянуть и увидеть свое отражение.
В номинации «Декоративно-прикладное искусство», «Графика» и «Скульптура» премии были меньше: 30 000, 25 000 и 20 000 рублей соответственно. Их получили Светлана Мухина за «Чашу благодати», Ирина Белоусова с «Сокровенной тайной» и Евгений Дорохов за скульптуру «Другие берега». 20 000 рублей дали фотографу Олегу Деркунскому за цикл «Город изнутри». А в номинации «Графический дизайн» 10 000 рублей получил Игорь Николаев за набор открыток «Город Омск».
Самую маленькую, десятитысячную премию получило и самое масштабное произведение, архитектурный проект «От храма к храму, воспарив над суетой», выполненное коллективом под руководством архитектора Александра Бегуна. Этот проект предлагает вариант реконструкции улицы Тарской.
Работы победителей будут переданы в музей «Искусство Омска».
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