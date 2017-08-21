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НовостиОбщество в Омске

Уходящее лето подарит омичам тепло и солнце

Уходящее лето подарит омичам тепло и солнце
Погода в Омске с 21 по 25 августа.
21.08.2017 09:45
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Сегодня, 21 августа, температура воздуха поднимется до +24 градусов. Днем ветер южный 2 метра в секунду, к вечеру он стихнет и поменяется на северо-западный. Без осадков. Атмосферное давление высокое и будет держаться всю неделю. Пик – 761 миллиметр ртутного столба придется на четверг.

Завтра, 22 августа, будет малооблачно. С утра +14, а к вечеру прогреется до +26 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду.

В среду, 23 августа, также солнечно и тепло. В утренние часы возможен туман. Температура утром  +14, к вечеру поднимется до +25 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду с порывами до 9 метров в секунду.

По данным открытых интернет-источников, в четверг, 24 августа характер погоды не изменится. Утром столбик термометра покажет +11 градусов,  к вечеру поднимется до +27 градусов. Ветер до обеда восточный, а после обеда - западный, слабый.

Ясная и малооблачная погода ожидается и в пятницу, 25 августа. Тихий северный ветер сменится на западный. В утренние часы все также прохладно около +14 градусов. А днем и вечером будет летняя погода: до +27 градусов.

Стоит добавить, что некоторые метеоцентры прогнозируют на этой неделе жару в Омске до +30 градусов.

Омскпресс желает удачного дня и хорошей недели!

Автор: Мария Ильченко
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