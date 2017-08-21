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Обманутые омские дольщики присоединились к общероссийскому митингу
В минувшее воскресенье, 20 августа, обманутые дольщики по всей России вышли на митинги.
Омичи, вложившие деньги в так и не построенное жилье, также не остались в стороне. На митинг вышли владельцы квартир в недостроенной многоэтажке по улице 70 лет Октября. Новоселье обманутые омичи должны были отметить еще 2 года назад, однако застройщик обанкротился и работы на объекте прекратил.
Отмечается, что большинство дольщиков взяли квартиры в ипотеку и, несмотря на то, что многие по кредиту уже рассчитались, жилья никто так и не увидел.
Возмущает то, что я отдал деньги непонятно за что. Дом не строится, строителей нет, никаких движений уже два года. Уже надо было завершить дом давно и передать всем участникам долевого строительства, а этого не произошло и не происходит, никаких подвижек мы в этом процессе не видим сейчас,
- цитирует ОТР участника омского митинга Антона Леговича.
Отметим, что, несмотря на помощь Облправительства в достройке проблемных объектов, список недостроев в городе растет. Обманутые граждане выходят на пикеты и пытаются судиться с недобросовестными застройщиками.
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