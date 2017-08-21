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Все возгорания были ликвидированы. О пострадавших не сообщается.

За сутки в Омске и области от пожара пострадали две машины, дача и хозпостройка

В Октябрьском округе Омска загорелся автомобиль. Возгорание произошло в 05:58 часов 20 августа. Менее получаса потребовалось, чтобы 7 человек и 2 единицы техники полностью потушили пламя. Еще одну машину охватило пламя в деревне Зеленовка Омского района. Пожар случился в 17:34 часов. Через 30 минут спасатели ликвидировали огонь.

В этот же день, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, в 16:19 часов в Центральном округе загорелся дачный дом. Девять пожарных, две спецмашины и одно звено ГДЗС почти до 18:00 часов боролись с огнем.

Вечером 20 августа в 19:38 поступило сообщение о пожаре в селе Усть-Ишим. Там загорелись надворные постройки. Чуть меньше часа потребовалось пяти пожарным для полной ликвидации огня.