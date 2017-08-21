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В Омске семеро подростков на «Муравье» въехали в иномарку
Накануне вечером в группе «ЧП Омск» Вконтакте появилась запись о ДТП, произошедшем в микрорайоне «Николаевка». Как сообщает очевидец, мотороллер «Муравей» протаранил автомобиль «Рено Дастер».
Со слов автора записи, в аварии никто не пострадал. При этом все подростки, в том числе и тот, что находился за рулем, были в состоянии алкогольного опьянения. На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, как молодые люди продолжают распивать пиво на месте ДТП.
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