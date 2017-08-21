На контроль ремонта Юбилейного моста выделили 5,5 млн рублей

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Администрация Омска ищет компанию, которая проконтролирует ход капитального ремонта Юбилейного моста. За это чиновники готовы заплатить более 5,5 миллионов рублей, свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Прием заявок уже стартовал и закончится 6 сентября.

О капитальном ремонте Юбилейного моста стало известно в начале августа. На эти цели выделено 328 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить все работы к 2019 году.