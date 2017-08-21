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На контроль ремонта Юбилейного моста выделили 5,5 млн рублей
Администрация Омска ищет компанию, которая проконтролирует ход капитального ремонта Юбилейного моста. За это чиновники готовы заплатить более 5,5 миллионов рублей, свидетельствуют данные на сайте госзакупок.
Прием заявок уже стартовал и закончится 6 сентября.
О капитальном ремонте Юбилейного моста стало известно в начале августа. На эти цели выделено 328 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить все работы к 2019 году.
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