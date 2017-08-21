Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
21
августа
пн
День +23
Вечер +18
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.00 59.60
EUR69.00 69.90
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36

НовостиЭкономика в Омске

На контроль ремонта Юбилейного моста выделили 5,5 млн рублей

На контроль ремонта Юбилейного моста выделили 5,5 млн рублей
Источник картинки
Администрация города ищет подрядчика. 
21.08.2017 03:40
Поделиться:

Администрация Омска ищет компанию, которая проконтролирует ход капитального ремонта Юбилейного моста. За это чиновники готовы заплатить более 5,5 миллионов рублей, свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Прием заявок уже стартовал и закончится 6 сентября.  

О капитальном ремонте Юбилейного моста стало известно в начале августа. На эти цели выделено 328 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить все работы к 2019 году.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 116
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: юбилейный мост, мосты, ремонт, подрядчики, конкурсы, госзакупки

Читайте также:

Изображение

Глава Минтранса выступил за консервацию метро в Омске

Максим Соколов высказался за альтернативные варианты: скоростные трамваи, наземный электрический транспорт, которые экономически более выгодны.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Ноутбуки, смартфоны, фото, видео, телевизоры, планшеты, оргтехника
ДНС, сеть супермаркетов цифровой техники и бытовой электроники
Карла Маркса проспект, 89
ООО «Сатурн», 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 31; ОГРН 1125476079981.
В наличии более 200 моделей видеорегистраторов! Низкие цены
ДВР Маркет, магазин автомобильных видеорегистраторов
Пушкина, 101
Скидка на моторное масло синтетика пр-ва Кореи+масляный фильтр—200 р.*
КОРЕЯ 55, сеть магазинов корейских автозапчастей и аксессуаров для Hyundai, Kia, Daewoo
Богдана Хмельницкого, 174
*1.12.16–31.12.17. Подробности по т. 38-61-08, на www.inomarka55.ru.
Скидка на моторное масло синтетика пр-ва Кореи+масляный фильтр—200 р.*
КИТАЙ 55, сеть магазинов китайских автозапчастей и аксессуаров для Lifan, Great Wall, Byd
Богдана Хмельницкого, 174
*1.12.16–31.12.17. Подробности по т. 38-61-08, на www.inomarka55.ru.

Новости рубрики

В Павлоградке Омской области закрывают автовокзал

В Павлоградке Омской области закрывают автовокзал

297 просмотров, комментировать
В бюджет Омска поступило на 100 миллионов больше налогов

В бюджет Омска поступило на 100 миллионов больше налогов

271 просмотров, комментировать
Разрыв между доходами богатых и бедных в России вырос

Разрыв между доходами богатых и бедных в России вырос

320 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске семеро подростков на «Муравье» въехали в иномарку

В Омске семеро подростков на «Муравье» въехали в иномарку

57 просмотров, комментировать
Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников

Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников

461 просмотров, комментировать
В Омске на Заозерной брошенная машина стала помехой для укладки асфальта

В Омске на Заозерной брошенная машина стала помехой для укладки асфальта

241 просмотров, комментировать 1

Блоги

Алёна Романова Алёна Романова

журналист
Как в Омске открылась “Дверь в лето”

Здесь по авторской методике бесплатно будут заниматься детки с ограниченными возможностями, а психологам, логопедам и специалистам по ЛФК помогут специально обученные животные.

3361 просмотров
2
Илья Безотеческий Илья Безотеческий

Руководитель веб-студии «Welcome!»
Интернет-платежи - отличное решение для онлайн-магазина

Если у вас есть интернет-магазин, то онлайн-платежи это то, что вам нужно! Конечно же, можно организовать интернет-платежи и без участия посредника, тогда способов оплаты будет намного меньше, да и подключать такие системы сложнее.

5996 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Стрельцов Владимир Станиславович
Стрельцов Владимир Станиславович

// Главный корпус ОмГУ обещают сдать к концу 2017 года

Все упоминания (47)

Бережной Вадим Григорьевич
Бережной Вадим Григорьевич

// Омские микрохирурги спасли ребенку указательный палец

Все упоминания (22)

Слюняев Игорь Николаевич
Слюняев Игорь Николаевич

// Владимир Мединский будет руководить 300-летием Омска

Все упоминания (23)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Диван-ТВ
Диван-ТВ

// В Омске подключен 100-тысячный абонент "Диван-ТВ"

Все упоминания (11)

Сибирская агропромышленная неделя
Сибирская агропромышленная неделя

// На агропромышленной выставке Омский район наградили за вкус

Все упоминания (16)

Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве, ЗАО
Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве, ЗАО

// Омское ценообразование получило европейское признание

Все упоминания (1)

Полет, ПО
Полет, ПО

// В Омске столкнулись легковушка и трамвай

Все упоминания (69)

Арбитражный суд Омской области
Арбитражный суд Омской области

// Омская прокуратура оставила главу района без иномарки за 1,5 млн рублей

Все упоминания (371)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Дивиденды выплачены, реинвестирования в заметных объёмах пока не наблюдается

Утренний комментарий: Дивиденды выплачены, реинвестирования в заметных объёмах пока не наблюдается

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Астрономы обнаружили второй спутник Земли

Астрономы обнаружили второй спутник Земли

568 просмотров, комментировать
Работников отелей в Турции обучат русскому языку

Работников отелей в Турции обучат русскому языку

145 просмотров, комментировать
В 2020 году NASA отправит очередную экспедицию на Марс в поисках жизни

В 2020 году NASA отправит очередную экспедицию на Марс в поисках жизни

299 просмотров, комментировать
Хакеры требуют от HBO 6 млн долларов за финальную серию 7 сезона «Игры Престолов»

Хакеры требуют от HBO 6 млн долларов за финальную серию 7 сезона «Игры Престолов»

232 просмотров, комментировать
Аналитики рассказали, чем угрожает Украине отказ МФБ от гривны

Аналитики рассказали, чем угрожает Украине отказ МФБ от гривны

660 просмотров, комментировать
Смог повышает выработку гормона стресса у детей

Смог повышает выработку гормона стресса у детей

393 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1673 просмотров, комментировать 1
Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

1663 просмотров, комментировать
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

1487 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик