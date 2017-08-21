В омском театре «Арлекин» прозвучит Deep Purple

Кукольный театр «Арлекин» готовит новую постановку «Алые паруса» – forever». Это будет фантазия на тему произведения Александра Грина.

Запутавшийся в жизни и переживающий творческий кризис рок-звезда Артур получает предложение от хозяина мыловаренной компании Меннерса сыграть роль капитана Грея на конкурсе красоты «Ассоль года». Приехав на конкурс, он знакомится с юной художницей Мари и старым джазменом Эглем. И узнает от них подлинную историю об Алых парусах, случившуюся в этих местах сто лет назад, и о махинациях, связанных с проведением конкурса красоты. Любовь к Мари пробуждает в Артуре желание вернуться к настоящему творчеству и разрушить шоу Меннерса,