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«Территория Авангарда» собрала более 25 тысяч человек
Фестиваль «Территория Авангарда» собрал больше 25 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Авангард», это рекордное количество.
За четыре часа пришедшие к «Арене-Омск» фестиваль смогли получить автографы любимых хоккеистов, послушать выступление группы One Touch Band и Камерного оркестра Омской филармонии, стать свидетелями презентации обновленной состава команды «Авангард».
Финальным аккордом фестиваля стало выступление группы «Ногу свело!». Под одну из композиций небо над Омском раскрасили залпы продолжительного салюта.
Фото: пресс-служба ХК «Авангард»
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Поэт, прозаик
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Александр Лейфер
председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
Давно, ещё в 1987 году вышла моя небольшая книга "…Буду всегда жива" (Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях). Удалось разыскать и младшего брата – Павла, он жил тогда в Братске. А потом, когда книга вышла, мы с ним решили попробовать разыскать хоть какие-то следы пропавшего без вести их старшего брата Константина.
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