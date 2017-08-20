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Макс Покровский залез к потолку сцены во время выступления в Омске
Во время выступления группы «Ногу свело!» в Омске лидер коллектива Макс Покровский залез на боковую конструкцию сцены. Очередную песню он начал петь прямо там.
Видео его трюка появилось в Youtube.
Сам же Покровский опубликовал в своем «Инстаграме» небольшой кусочек песни «Наши юные смешные голоса», сообщив всем подписчикам, что группа играет в Омске.
Во время выступления зрители смогли посмотреть и салют. Залпы продолжались порядка 10 минут.
«Ногу свело!» выступила в Омске в рамках фестиваля «Территория Авангарда».
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