Названы победители конкурса «Омск: здесь и сейчас»

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«Двойной автопортрет» Марины Усовой признали лучшим на XII выставке–конкурсе омских художников, дизайнеров, фотохудожников, архитекторов «Омск: здесь и сейчас. 2017. Тайна жизни». Автор получит премию – 75 тысяч рублей.

Фото: «Коммерческие вести»

Лучшей в «Живописи» стала «Энергия жизни» Евгения Дорохова. Автор получит 50 тысяч рублей. Второй в этой номинации признана работа Зои Минеевой «Портал в прошлое», третьей — «Хайп» Андрея Крюкова.

Евгений Дорохов получил еще и награду, как автор лучшей «Скульптуры». Таковой признали работу «Другие берега». Ему положены еще 20 тысяч рублей. Дипломом второй степени награждена Наталья Скрипкина за скульптуру «Облако», третье место осталось за Виталием Шевченко, который создал «Искусителя».

Награждены и лучшие в номинации «Графика». Первое место присудили Ирины Белоусовой за «Сокровенную тайну», ее премия - 25 тысяч рублей. На втором месте — «Большая вода» Ольги Кошелевой, на третьем — «Дороги сходятся» Елены Чебаевой.

«Чаша благодати» принесла Светлане Мухиной победу в номинации «Декоративно-прикладное искусство» и 30 тысяч рублей. Второе место в этой номинации у «Ледохода» Юлии Терехиной, третье — у «Богини Сибири» Игоря Коврижина.

За набор открыток «Город Омск» Игорь Николаев получит 10 тысяч рублей и диплом первой степени в номинации «Графический дизайн». Второе место занял авторский коллектив под руководством Сакена Хусаинова за каталог архитектора, третье — Маргарита Федорова с набором открыток «Цветочное кружево».

В номинации «Художественная фотография» победил Олег Деркунский с работой «Город изнутри». За нее он также получил денежную премию 20 тыс. рублей. На втором месте «Городской пленэр» Владимира КУДРИНСКОГО, тройку замыкает фотограф Николай ГРЯЗНОВ с «Тревожным набатом».

Лучшим «Архитектурным проектом» признана работа «От храма к храму, воспарив над суетой» авторского коллектива под руководством архитектора Александра БЕГУНА, которому жюри отдало 10 тыс. рублей. Диплом второй степени получил Сергей АМЕЛИН за проект «Здание офиса по улице Граничная», третье место занял Сакен ХУСАИНОВ с работой «Здание КПП».

Лучшее произведение выставки-конкурса и работы, занявшие в номинациях первые места, пополнят коллекцию музея «Искусство Омска», пишут «Коммерческие вести».

«Омск: здесь и сейчас. 2017. Тайна жизни» является прямым продолжением проекта «Мой город. 300», который стартовал за десять лет до юбилея города.