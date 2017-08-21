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Это произошло после встречи столичного медиаменеджера с омскими журналистами.

В Омске Венедиктов сфотографировался с выступившим против «Эха Москвы» пикетчиком

Алексей Венедиктов сфотографировался с пикетчиком, который выступил против радиостанции «Эхо Москвы», главным редактором которой является Венедиктов.

Это произошло после встречи столичного медиаменеджера с омскими журналистами в Региональном центре по связям.

Пикетчик был один, в руках он держал плакат с надписью: «Сегодня слушаешь Эхо Москвы – завтра предашь интересы страны».

Снимок Венедиктов опубликовал в своем «Инстаграме», подписав «Съездил».