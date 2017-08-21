Венедиктов: Новый мэр Омска должен подумать о создании бренда города

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Новому мэру Омска стоит подумать о создании бренда города, чтобы у людей, которые не знают о городе ничего, был стимул приехать, сказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Я про Омск вообще ничего не знаю — может быть, это постыдно. Знал про Колчака, Полежаева. И первым делом [проверил], есть ли музей Колчака. В Омске нет, ну ладно. Это вопрос брендирования. Я не читаю лекцию, говорю сейчас как турист. Ради чего я приеду в Омск, кроме встречи с коллегами? Чтобы увидеть не здания или улицы, а то, чего больше нет нигде. Я много езжу, и выработал для себя правило ходить в городе обязательно на те объекты, которых нет в других городах. Сейчас я выбрал «Беднотаун», но зачем еще раз приезжать в Омск? И если ваш новый мэр, не знаю, позволяют ли ему полномочия, придумает, как брендировать Омск для людей, которые вообще не знают, где это, — это будет, может быть, главной задачей,

— сказал Венедиктов (цитата по Om1.ru).

Венедиктов встретился в Омске с местными журналистами, блогерами, медиатехнологами, общественниками и оппозиционерами.

Сейчас Сергей Фролов исполняет обязанности мэра Омска. Градоначальника выберут в ноябре.