Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
21
августа
пн
Утро +17
День +22
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.00 59.60
EUR69.00 69.90
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36

НовостиОбщество в Омске

Венедиктов: Новый мэр Омска должен подумать о создании бренда города

Венедиктов: Новый мэр Омска должен подумать о создании бренда города
Это важно для привлечения туристов, уверен Алексей Венедиктов.
21.08.2017 00:13
Поделиться:

Новому мэру Омска стоит подумать о создании бренда города, чтобы у людей, которые не знают о городе ничего, был стимул приехать, сказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Я про Омск вообще ничего не знаю — может быть, это постыдно. Знал про Колчака, Полежаева. И первым делом [проверил], есть ли музей Колчака. В Омске нет, ну ладно. Это вопрос брендирования. Я не читаю лекцию, говорю сейчас как турист. Ради чего я приеду в Омск, кроме встречи с коллегами? Чтобы увидеть не здания или улицы, а то, чего больше нет нигде. Я много езжу, и выработал для себя правило ходить в городе обязательно на те объекты, которых нет в других городах. Сейчас я выбрал «Беднотаун», но зачем еще раз приезжать в Омск? И если ваш новый мэр, не знаю, позволяют ли ему полномочия, придумает, как брендировать Омск для людей, которые вообще не знают, где это, — это будет, может быть, главной задачей,

— сказал Венедиктов (цитата по Om1.ru).

Венедиктов встретился в Омске с местными журналистами, блогерами, медиатехнологами, общественниками и оппозиционерами.

Сейчас Сергей Фролов исполняет обязанности мэра Омска. Градоначальника выберут в ноябре.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 59
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: венедиктов, фролов

Читайте также:

Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Spa-ритуалы, коррекция фигуры. Кедровая фитобочка в подарок!
ДАЙМОНД, СПА-центр
10 лет Октября, 33
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Качественный массаж от индийских специалистов!
Аюрведический SPA-салон
Архитекторов бульвар, 4
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Wellness-клуб «Тонус» — время любить себя!
Тонус, оздоровительный клуб
Серова, 16Б
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Spa-процедуры: лицо + тело + ИК-сауна — скидка 30%*
Ирис, салон красоты
Архитекторов бульвар, 3/3
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. *1–31.08.17. Подробности на www.iris55.ru, по т. (38-12) 75-94-05.

Новости рубрики

В 2018 году МФЦ начнут регистрировать факты рождения и смерти

В 2018 году МФЦ начнут регистрировать факты рождения и смерти

287 просмотров, комментировать
19-летняя модель из Омска попала на обложку московского журнала

19-летняя модель из Омска попала на обложку московского журнала

893 просмотров, комментировать 1
Погода в Омске с 14 по 18 августа

Погода в Омске с 14 по 18 августа

1188 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников

Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников

94 просмотров, комментировать
В Омске на Заозерной брошенная машина стала помехой для укладки асфальта

В Омске на Заозерной брошенная машина стала помехой для укладки асфальта

161 просмотров, комментировать
Комары оккупировали автомобиль рыбака в Омской области

Комары оккупировали автомобиль рыбака в Омской области

529 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

4900 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3508 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Гуржей Владимир Григорьевич
Гуржей Владимир Григорьевич

// Аварию на железнодорожном мосту через Иртыш устранили за четыре года

Все упоминания (17)

Петров Игорь Владимирович
Петров Игорь Владимирович

// Вячеслав Двораковский досрочно распустил совет директоров "Омскэлектро"

Все упоминания (8)

Василевич Василий Витальевич
Василевич Василий Витальевич

// Впервые в России хирургическую операцию провел робот

Все упоминания (1)

Сибирская агропромышленная неделя
Сибирская агропромышленная неделя

// На агропромышленной выставке Омский район наградили за вкус

Все упоминания (16)

Мисс Россия
Мисс Россия

// Утренний кофе

Все упоминания (7)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

S7
S7

// Слетать из Омска в Новосибирск можно будет за 5 тысяч рублей

Все упоминания (33)

Сибирь
Сибирь

// Самолеты в Омск стали летать с перебоями

Все упоминания (8)

Реактор
Реактор

// Перед началом сезона у Сумманена забрали трех хоккеистов "Авангарда"

Все упоминания (6)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Дивиденды выплачены, реинвестирования в заметных объёмах пока не наблюдается

Утренний комментарий: Дивиденды выплачены, реинвестирования в заметных объёмах пока не наблюдается

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Астрономы обнаружили второй спутник Земли

Астрономы обнаружили второй спутник Земли

28 просмотров, комментировать
Работников отлей в Турции обучат русскому языку

Работников отлей в Турции обучат русскому языку

34 просмотров, комментировать
В 2020 году NASA отправит очередную экспедицию на Марс в поисках жизни

В 2020 году NASA отправит очередную экспедицию на Марс в поисках жизни

252 просмотров, комментировать
Хакеры требуют от HBO 6 млн долларов за финальную серию 7 сезона «Игры Престолов»

Хакеры требуют от HBO 6 млн долларов за финальную серию 7 сезона «Игры Престолов»

185 просмотров, комментировать
Аналитики рассказали, чем угрожает Украине отказ МФБ от гривны

Аналитики рассказали, чем угрожает Украине отказ МФБ от гривны

589 просмотров, комментировать
Смог повышает выработку гормона стресса у детей

Смог повышает выработку гормона стресса у детей

361 просмотров, комментировать
Популярно
Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

1629 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1608 просмотров, комментировать 1
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

1285 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик