Астрономы обнаружили второй спутник Земли

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Этот объект очень ценен, так как он практически не изменился со времени формирования Солнечной системы.

Международная группа ученых Гавайского университета (Мона, США) при технической поддержке коллег из Парижской обсерватории, проведя компьютерную симуляцию движения миллионов околоземных астероидов и проанализировав полученные данные, пришла к выводу об обычном времени нахождения на земной орбите – это около девяти месяцев. Был обнаружен один необычный объект, который никогда не покидал пределы земной орбиты.

Этот небольшой, около метра в диаметре, астероид и назвали вторым спутником Земли. Остается вычислить срок падения астероида на Землю. Он считается очень ценным объектом, поскольку почти не изменился с момента формирования Солнечной системы.