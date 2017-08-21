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Астрономы обнаружили второй спутник Земли
Международная группа ученых Гавайского университета (Мона, США) при технической поддержке коллег из Парижской обсерватории, проведя компьютерную симуляцию движения миллионов околоземных астероидов и проанализировав полученные данные, пришла к выводу об обычном времени нахождения на земной орбите – это около девяти месяцев. Был обнаружен один необычный объект, который никогда не покидал пределы земной орбиты.
Этот небольшой, около метра в диаметре, астероид и назвали вторым спутником Земли. Остается вычислить срок падения астероида на Землю. Он считается очень ценным объектом, поскольку почти не изменился с момента формирования Солнечной системы.
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