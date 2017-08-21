Работников отлей в Турции обучат русскому языку

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Россотрудничество и специализированные вузы занялись составлением специального курса русского языка для сотрудников турецких отелей. Программа будет называться «Русский язык в туристическом бизнесе Турции». Российские туристы являются главными потребителями туристических услуг Турции из-за сравнительно невысоких цен и достаточно близкого расстояния, поэтому именно к русскому языку возникает высокий профессиональный интерес владельцев и работников отелей в Турции.

Произошло снижение количества отдыхающих из-за вспышек эпидемии вируса Коксаки. Власти страны готовы предоставить комфортные и главное – безопасные эпидемиологические условия для отдыха наших туристов. В 2017 году туроператоры рассчитывают вернуться на уровень количества отдыхающих 2015 года.