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Работников отлей в Турции обучат русскому языку
Россотрудничество и специализированные вузы занялись составлением специального курса русского языка для сотрудников турецких отелей. Программа будет называться «Русский язык в туристическом бизнесе Турции». Российские туристы являются главными потребителями туристических услуг Турции из-за сравнительно невысоких цен и достаточно близкого расстояния, поэтому именно к русскому языку возникает высокий профессиональный интерес владельцев и работников отелей в Турции.
Произошло снижение количества отдыхающих из-за вспышек эпидемии вируса Коксаки. Власти страны готовы предоставить комфортные и главное – безопасные эпидемиологические условия для отдыха наших туристов. В 2017 году туроператоры рассчитывают вернуться на уровень количества отдыхающих 2015 года.
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