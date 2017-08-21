Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников

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В Омске, в Привокзальном поселке по ночам и ранним утром с автомобилей таинственным образом пропадают стеклоочистители, они же «дворники». Около десятка автомобилей как отечественных, так и зарубежных марок с улицы Жуковского остались без стеклоочистителей. Фото «осиротевших» машин появились на публичной странице «ЧП Омск».

Злоумышленников не заинтересовали другие съемные части автомобилей как то: колпаки, музыкальные системы, колеса. Старые стеклоочистители стоят копейки и продать их практически нереально. Видимо у кого-то обнаружилась тяга именно к старым «дворникам» или же местный житель таким образом наказывает автовладельцев за неправильную парковку.