Житель Щербакульского района угнал машину, чтобы покатать друзей

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0

Сотрудники полиции из Полтавского района Омской области раскрыли запутанное дело о краже автомобиля у жителя соседнего Щербакульского района. Владелец автомобиля Hyundai Santa Fe отдыхая на озере, познакомился с местным жителем, который пригласил в гости. На утро владелец иномарки обнаружил пропажу ключей и машины. По описанию внешности, полицейские заподозрили неоднократно судимого за кражи и угоны 26-летнего жителя села Платово.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили угнанный автомобиль вблизи одного из озер. Найдены и опрошены свидетели преступления, а позже и сам подозреваемый, который скрывался от наказания у знакомого. По факту угона возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет колонии.