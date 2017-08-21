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Житель Щербакульского района угнал машину, чтобы покатать друзей
Сотрудники полиции из Полтавского района Омской области раскрыли запутанное дело о краже автомобиля у жителя соседнего Щербакульского района. Владелец автомобиля Hyundai Santa Fe отдыхая на озере, познакомился с местным жителем, который пригласил в гости. На утро владелец иномарки обнаружил пропажу ключей и машины. По описанию внешности, полицейские заподозрили неоднократно судимого за кражи и угоны 26-летнего жителя села Платово.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили угнанный автомобиль вблизи одного из озер. Найдены и опрошены свидетели преступления, а позже и сам подозреваемый, который скрывался от наказания у знакомого. По факту угона возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет колонии.
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