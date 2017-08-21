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Бывший заместитель Полежаева задолжал банкам более 5 млн рублей
Бывший заместитель экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева с мая 2008 по январь 2009 года – Олег Бурлевич подал иск о самобанкротстве. Вместе с предпринимателем Василием Ващенко, уже после завершения политической карьеры, он выступил поручителем по кредиту ЛПК Евразийского банка развития и «ФК Открытие», взяв на покупку грузового транспорта и оборудования кредит в размере 8,5 млрд рублей. Комбинат разорился и эти средства банки пытаются взыскать с поручителей.
По решению суда Ващенко был признан банкротом, также иск о самобанкротстве подал Бурлевич. Общая сумма долга перед банками и компанией «Инвест-Трейдинг» составляет 5,2 млрд рублей.
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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