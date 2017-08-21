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В Омске на Заозерной брошенная машина стала помехой для укладки асфальта
Бросить работу по укладке нового асфальта в Советском округе пришлось сотрудникам дорожных служб Омска из-за оставленной в неположенном месте кем-то машины возле дома 26 по улице Заозерная. Этот инцидент уже вызвал много споров, шуток и комментариев омичей в социальных сетях.
Началось все с поста омички Светланы Г., которая разместила в социальной сети ВКонтакте фотографию нового асфальта на тротуаре, при этом все работы резко обрывались возле припаркованной там иномарки. Сотрудники дорожных служб не стали перемещать брошенный автомобиль и просто прекратили все виды работ на этом участке.
Фотография наделала много шума, мнения омичей разделились: кто-то считал, что фотография этого автомобиля ложь и фейк, потому что не может иномарка в Омске быть брошенной на три года, чтобы её никто не растащил на детали и запчасти. Оппоненты им возражали, подтверждая факт того, что этот автомобиль стоит без хозяина уже три года на этом месте.
Однако все участники дискуссии сошлись на том, что очень странно выглядит равнодушие сотрудников ГИБДД и других ответственных лиц на этот брошенный и бесхозный автомобиль.
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