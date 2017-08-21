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НовостиДТП

Водитель Geländewagen спровоцировал ДТП, уходя от погони

Водитель Geländewagen спровоцировал ДТП, уходя от погони
Источник картинки
Омич уходил от погони ДПС на Gelandewagen, но сам стал причиной ДТП.
20.08.2017 21:04
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Сам нарушил правила, да ещё и спровоцировал ДТП, вот так закончилась попытка для омича на Gelandewagen уйти от сотрудников ДПС. В результате мужчину все-таки доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Инцидент с непокорным омичом произошёл в районе Старо-Восточного кладбища, где мужчина нарушил правила дорожного движения. Это нарушение засёк патруль ДПС и потребовал от водителя остановиться. Но тот и не думал подчиняться требованиям сотрудников дорожной полиции, вместо этого вдавил педаль газа в пол и попытался скрыться от преследования.

 

Но фортуна в этот день была явно не на его стороне и вся погоня продолжалась ровно до перекрёстка улиц 10 лет Октября и 25-й Линии, где нарушитель спровоцировал ДТП, столкнувшись с Lexus. По счастливой случайности никто не пострадал, но именно эта авария и позволила задержать омича. При этом он и при задержании оказал сопротивление сотрудникам ДПС, в результате чего его удалось задержать и доставить в ближайшее отделение полиции только силами троих человек.

В полиции гонщика ожидает дальнейшее разбирательство и уже как минимум одна статья Кодекса об административных правонарушениях ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований), сообщили в региональном управлении МВД.

Источник: НГС.Омск.

Автор: Анна Петрушова
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