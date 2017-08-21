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Водитель Geländewagen спровоцировал ДТП, уходя от погони
Сам нарушил правила, да ещё и спровоцировал ДТП, вот так закончилась попытка для омича на Gelandewagen уйти от сотрудников ДПС. В результате мужчину все-таки доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Инцидент с непокорным омичом произошёл в районе Старо-Восточного кладбища, где мужчина нарушил правила дорожного движения. Это нарушение засёк патруль ДПС и потребовал от водителя остановиться. Но тот и не думал подчиняться требованиям сотрудников дорожной полиции, вместо этого вдавил педаль газа в пол и попытался скрыться от преследования.
Но фортуна в этот день была явно не на его стороне и вся погоня продолжалась ровно до перекрёстка улиц 10 лет Октября и 25-й Линии, где нарушитель спровоцировал ДТП, столкнувшись с Lexus. По счастливой случайности никто не пострадал, но именно эта авария и позволила задержать омича. При этом он и при задержании оказал сопротивление сотрудникам ДПС, в результате чего его удалось задержать и доставить в ближайшее отделение полиции только силами троих человек.
В полиции гонщика ожидает дальнейшее разбирательство и уже как минимум одна статья Кодекса об административных правонарушениях ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований), сообщили в региональном управлении МВД.
Источник: НГС.Омск.
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