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НовостиВ мире

В 2020 году NASA отправит очередную экспедицию на Марс в поисках жизни

В 2020 году NASA отправит очередную экспедицию на Марс в поисках жизни
Источник картинки
Космическое агенство собирается использовать абсолютно новые технологии и метода анализа.
20.08.2017 19:57
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Примерно в 2020 году Американское космическое агентство NASA планирует осуществить очередную научную экспедицию на Марс с целью обнаружить любые следы биологической активности на планете. Для этой цели будут применяться совершенно новые технологии и способы анализа данных из окружающей среды, отмечает учёный, один из участников научной программы по изучению Красной планеты Кен Уилифорд.

Говоря о современных методах анализа окружающей среды и почв на Марсе, доктор Уилифорд обратил внимание на то, что сегодня нужны совершенно новые способы изучения этой планеты, так как методы, что используются сейчас в науке, не дают точного результата, а часто показывают и ошибочные данные.

К 2020 году на Марсе должны быть испробованы такие варианты изучения планеты, как пространственно разрешенный анализ биосигнала, а также рентгеновская флуоресценция и рамановская спектроскопия, для сопоставления элементарного, минерального и органического состава горных пород с высоким пространственным разрешением. Эти инструменты дадут ученым ответы на давний вопрос, была ли вообще жизнь на Марсе или нет.

По словам доктора Уилифорда, кроме разработки новых методов исследования планеты, в ученой среде активно обсуждаются места для будущей посадки космолёта. Пока самыми подходящими называют кратер Гусева, который надежно защищён от марсианских ветров, а также участки, расположенные близко друг к другу на краю Isidis Planitia, одного из крупнейших (и самых старых) ударных кратеров в Солнечной системе.

Автор: Анна Петрушова
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