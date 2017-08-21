Хакеры требуют от HBO 6 млн долларов за финальную серию 7 сезона «Игры Престолов»

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Очередную хакерскую атаку на сайт телеканала НВО и его страницы в социальных сетях предприняли на днях виртуальные злоумышленники. Объектом их нападения стала последняя серия седьмого сезона «Игры Престолов». За то, что они не выложат её в сеть до официальной премьеры группа злоумышленников под названием «Мистер Смит» требует с телеканала НВО 6 миллионов долларов выкупа.

Ради стремления к наживе преступники не останавливаются ни перед чем. Кроме угроз в адрес руководства телеканала НВО о том, что они выложат в сеть последнюю серию «Игры Престолов» задолго до его официального релиза, хакеры сообщили о готовности поделиться со всеми СМИ паролями от всех учетных записей телеканала в соцсетях. При этом они обещают ничего подобного не делать, если получат откупные от телеканала в размере 6 млн долларов США.

Получив эту информацию о взломе и воровстве 1,5 террабайтов информации от злоумышленников по электронной почте, руководство телеканала решило не вестись на провокации хакеров. На пресс-конференции, организованной по этому поводу, оно отметило, что хакеры могут играть в любые игры для привлечения к себе внимания, они могут даже выкладывать в сеть сворованные материалы, если им так будет угодно, никаких действий, а уж тем более платить за это телеканал выполнять не намерен.

Интернет-пользователи и фанаты сериала по-разному относятся к попыткам хакеров украсть контент. Кто-то сочиняет мамы и демотиваторы по этому поводу, кто-то смотрит серии даже в плохом качестве, ну а некоторые терпеливо ждут официального релиза.