Аналитики рассказали, чем угрожает Украине отказ МФБ от гривны

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На Московской фондовой бирже с 21 августа будет прекращена торговля и все операции в паре гривна — российский рубль. Аналитики и эксперты дают неутешительные прогнозы для Украины в этой связи.

Один из таких прогнозов озвучил экономист, эксперт РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько. Он сообщил, что отказ московской биржи от торгов гривны фактически означает скорую девальвацию украинской валюты, что неминуемо приведёт к дефолту всей финансовой системы Украины.

Владислав Гинько сделал свои выводы на основе анализа основных экономических показателей Украины за последний год. Оказалось, что уже сегодня каждая седьмая гривна идёт на погашение внешних долгов страны, тогда как дефицит пенсионной системы по самым скромным подсчетам составляет уже 5% от ВВП страны. Для обычных граждан это может означать лишь то, что в бюджете Украины нет средств для выплаты пенсионерам и другим категориям людей и украинское правительство будет вынуждено выпускать ещё больше денег.

Нежелание выплатить 3 млрд долга России по просроченным облигациям эксперты также относят к признакам скорого дефолта экономики Украины.