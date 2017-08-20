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Омичке грозит срок за продажу алкоголя подростку
Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Омску проводили плановую операцию «Правопорядок-улица». В ходе мероприятия был выявлен факт продажи спиртного подростку в торговой точке на улице 3-я Люблинская. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, продавец алкоголя, 46-летняя жительница Омска, уже привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение.
Действия продавщицы были квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Законодательство предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до 1 года без права занимать некоторые должности и трехлетнее табу на занятие определенной деятельностью.
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