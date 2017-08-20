Смог повышает выработку гормона стресса у детей

Mechanize/2.7.5 Ruby/2.3.1p112 (http://github.com/sparklemotion/mechanize/)

Смог негативно влияет на здоровье детей и подростков, провоцируя повышенную выработку гормонов стресса – кортизола и адреналина, что приводит к замедлению обмена веществ, отрицательно сказывается на иммунитете, а также на пищеварительной и половой системе. Замедление метаболизма нарушает рост юного организма.

Во многих городах Китая смог приводит к постоянному раздражению слизистой оболочки носа, и приводит к хроническим синуситам. В результате меняется структура дыхания, дети начинают больше дышать ртом. Как итог: меняется прикус, идут враскос зубы, утолщается и задирается верхняя губа. Нарушение дыхания приводит и к кислородному голоданию во время сна, это затормаживает умственное развитие детей. Основным источником смога в Китае является автотранспорт и угольные электростанции.