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Смог повышает выработку гормона стресса у детей
Смог негативно влияет на здоровье детей и подростков, провоцируя повышенную выработку гормонов стресса – кортизола и адреналина, что приводит к замедлению обмена веществ, отрицательно сказывается на иммунитете, а также на пищеварительной и половой системе. Замедление метаболизма нарушает рост юного организма.
Во многих городах Китая смог приводит к постоянному раздражению слизистой оболочки носа, и приводит к хроническим синуситам. В результате меняется структура дыхания, дети начинают больше дышать ртом. Как итог: меняется прикус, идут враскос зубы, утолщается и задирается верхняя губа. Нарушение дыхания приводит и к кислородному голоданию во время сна, это затормаживает умственное развитие детей. Основным источником смога в Китае является автотранспорт и угольные электростанции.
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