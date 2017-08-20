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НовостиВ мире

Смог повышает выработку гормона стресса у детей

Смог повышает выработку гормона стресса у детей
Источник картинки
Китайские ученые поделились результатами исследований по воздействию вредных выбросов в атмосферу на детский организм.
20.08.2017 00:07
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Смог негативно влияет на здоровье детей и подростков, провоцируя повышенную выработку гормонов стресса – кортизола и адреналина, что приводит к замедлению обмена веществ, отрицательно сказывается на иммунитете, а также на пищеварительной и половой системе. Замедление метаболизма нарушает рост юного организма.

Во многих городах Китая смог приводит к постоянному раздражению слизистой оболочки носа, и приводит к хроническим синуситам. В результате меняется структура дыхания, дети начинают больше дышать ртом. Как итог: меняется прикус, идут враскос зубы, утолщается и задирается верхняя губа. Нарушение дыхания приводит и к кислородному голоданию во время сна, это затормаживает умственное развитие детей. Основным источником смога в Китае является автотранспорт и угольные электростанции.

Автор: Екатерина Анисенко
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